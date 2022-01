1 So sieht es derzeit an vielen Stellen im Kreis Ludwigsburg aus. Foto: privat

Wann wird der Bio- und Restmüll endlich abgeholt? Diese Frage stellen sich viele Menschen im Kreis Ludwigsburg. Womöglich an diesem Wochenende.















Ludwigsburg - Bei einigen Bewohnern im Kreis Ludwigsburg macht sich die Sorge breit, dass in Anbetracht der sich immer noch vor den Häusern und Wohnungen türmenden Müllberge bald Ratten angelockt werden könnten. Die Situation soll sich aber an diesem Wochenende ein Stück bessern. Der Entsorger Alba, der seit dem Jahreswechsel für Rest- und Bioabfälle zuständig ist, hat für Samstag, 22. Januar, Extratouren geplant. Die Tonnen sollten – auch wenn sie kein schöner Anblick sind – also stehen bleiben. Alba hat angekündigt, sich bei der Tour an diesem Wochenende auf die bislang nicht geleerten Behältnisse zu fokussieren.

Landrat fordert eine „schnelle Lösung“

Landrat Dietmar Allgaier hatte sich im Rahmen einer Videokonferenz mit der Geschäftsführung des Entsorgers für eine „schnelle Lösung des Müllproblems“ eingesetzt. „Damit wir kurzfristig in den Regelbetrieb übergehen können, werden wir auch in den kommenden Wochen alle erforderlichen Ressourcen einsetzen“, so Alba-Sprecherin Susanne Jagenburg. Sie entschuldigte sich „für die bislang entstandenen Unannehmlichkeiten“.