1 Polizisten stehen am Tatort in Mülheim an der Ruhr. Foto: Michael Weber/WTVnews/dpa

In Mühlheim sind Polizisten von einem bewaffneten Mann bedroht worden. Es kommt zum Schusswechsel, der Mann wird lebensgefährlich verletzt. Die genauen Umstände werden jetzt ermittelt.









Mülheim/Ruhr - Die Polizei hat bei einem Einsatz in Mülheim im Ruhrgebiet auf einen Mann geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Die Beamten seien in der Nacht zum Samstag wegen einer Messerstecherei in der Nähe des Hauptbahnhofs alarmiert worden. Als sie dort eingetroffen seien, sei aber keiner der mutmaßlichen Kontrahenten mehr vor Ort gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.