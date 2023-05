Wohnungsnot in Ludwigsburg

1 Am Markungsrand wie hier im Gebiet Schauinsland in Neckarweihingen kann nicht mehr viel gebaut werden, darum möchte Ludwigsburg Foto: factum/Jürgen Bach

Wegen der Wohnungsnot möchte Ludwigsburg fast 200 Baulücken schließen, doch die meisten Eigentümer denken gar nicht daran, zu bauen. SPD und Grüne verweisen auf die vielen Wohnungslosen und plädieren für eine härtere Gangart.









Ludwigsburg - Von 69 unbebauten Grundstücken auf Ludwigsburger Markung sollen in den nächsten drei Jahren gerade mal zwei bebaut werden. Das hat eine Umfrage der städtischen Geschäftsstelle Wohnen ergeben. Gemessen am Aufwand sei das Ergebnis ernüchternd, meinte der SPD-Stadtrat Daniel O’Sullivan, als die Analyse jetzt im Wirtschaftsausschuss vorgestellt wurde. „Wäre es nach uns gegangen, hätten wir uns den Aufwand sowieso gespart“, sagte dagegen der CDU-Stadtrat Klaus Herrmann: „Das Ergebnis ist so, wie wir es erwartet haben.“