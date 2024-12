Mühlhausen in Thüringen: Erzieher missbraucht mutmaßlich Kinder im Heim - Anklage erhoben

1 Wegen mutmaßlichem sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen, ist ein Erzieher angeklagt worden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/Gelhot

Ein Erzieher soll sich in einem Kinderheim in Thüringen über acht Jahre lang an Minderjährigen vergangen haben. Gegen ihn wurde nun Anklage erhoben.











In Mühlhausen in Thüringen ist ein Erzieher eines Kinderheimes angeklagt worden. Jahrelang soll er Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen in Thüringen klagte den 38-Jährigen nun an. Der Erzieher soll sich demnach an Minderjährigen in dem Kinderheim, in dem er arbeitete, vergangenen haben. Zuvor hatten Zeitungen der Funke-Mediengruppe über die Anklageerhebung berichtet.