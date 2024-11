1 Die Feuerwehr war bei dem Brand des Carports in Mühlhausen im Täle im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Beim Brand eines Carports und eines Schuppens in Mühlhausen im Täle (Landkreis Göppingen) ist ein geschätzter Schaden von rund 90.000 Euro entstanden. Der Carport, in dem sich ein Elektroauto befand, habe in der Nacht aus zunächst unklarer Ursache Feuer gefangen, teilte die Polizei mit.

Im angrenzenden Schuppen wurden demnach zwei E-Bikes geladen. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf Wohngebäude übergriff. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.