Weihnachten inmitten von Bäumen, alten Häusern und unzähligen Lichtern: Die Mühlenweihnacht in Glattenzainbach gehört zu den schönsten Märkten der Region.















Es gibt stimmungsvolle Weihnachtsmärkte und weniger stimmungsvolle – und dann gibt es die Mühlenweihnacht an der Glattenzainbachmühle in Murrhardt. Das Event findet quasi mitten im Schwäbischen Wald statt; die Veranstalter setzen auf handgemachtes statt Kommerz, auf viele Mitmachangebote und auf Fackel- und Feuerschein. Das Ergebnis ist der wohl urigste Weihnachtsmarkt der Region – am Wochenende war es wieder so weit. Damit das weihnachtliche Treiben perfekt wurde , setzte am Sonntag auch noch leichter Schneefall ein – zwischen weiß bepuderten Baumwipfeln schmeckte der Glühwein gleich doppelt so gut. Foto: Gottfried Stoppel