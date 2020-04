1 Mit dem geliehenen Mountainbike holte die Polizei die Flüchtenden ein. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Polizisten jagen zwei Flüchtenden hinterher, die gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen verstoßen und sich in einer größeren Gruppe an einer Bushaltestelle getroffen haben. Dass sie Erfolg haben, verdanken sie einem Achtjährigen.

Mühlenbeck - Dank eines Kinderfahrrades hat ein Bereitschaftspolizist in Mühlenbeck (Oberhavel) zwei Flüchtende erreichen können. Ein Achtjähriger hatte beobachtet, wie Beamte zwei Männer zu Fuß verfolgten, wie Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, am Samstag sagte. „Spontan bot er sein Mountainbike an, auf das sich dann einer der Polizisten schwang und in die Pedale trat“, sagte er.

Die beiden Flüchtenden im Alter von 19 und 25 Jahren konnten am Freitag in Gewahrsam genommen werden. Sie gehörten zu einer Gruppe von sechs bis sieben Personen, die sich trotz Beschränkungen wegen Corona an einer Bushaltestelle getroffen hatten. Gegen die beiden wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Eindämmungsverbot und das Betäubungsmittelgesetz erlassen. Der Achtjährige erhielt von den Beamten für seine Hilfe einen Teddy und sein unversehrtes 24-er Rad.

