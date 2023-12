Mühlenweihnacht und Co.: Die urigsten Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis

Mühlenweihnacht und Co.

8 Stimmung statt Kommerz steht bei der Mühlenweihnacht in Kirchenkirnberg im Vordergrund. Das Programm richtet sich vor allem an Familien mit Kindern. Foto: Gottfried /Stoppel

Dezember mal anders: Wer sich besonders auf Weihnachten einstimmen möchte, der kann sich auf den Weg zur Bergweihnacht in Stetten machen oder zum wohl urigsten Weihnachtsmarkt: der Mühlenweihnacht an der Glattenzainbachmühle.











Kein Markttreiben, dafür viel Stimmung und Programm für große und kleine Besucher. Darauf setzen die beiden „WaldMeister“ und Naturparkführer Walter Hieber und Manfred Krautter, die auch in diesem Jahr mit den Bewohnern der Glattenzainbachmühle zur gemütlichen Mühlenweihnacht in den Murrhardter Teilort Kirchenkirnberg einladen. Statt Kommerz und kalten Füßen stehen adventliche Stimmung sowie Spiel und Spaß im Vordergrund. „Märkte, bei denen es nur ums Verkaufen geht, gibt es ohnehin schon genug“, sagt Mitinitiator Walter Hieber. „Wir wollten einen Weihnachtsmarkt schaffen, der sich vor allem an Familien mit Kindern richtet und bei dem keine Langeweile aufkommt.“