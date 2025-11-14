Wo eine Mühle war, ist für 27,5 Millionen Euro ein Bau für das Leben im Alter entstanden. Erste Bewohner können bald einziehen. Pflegekosten? „Vergleichbar mit anderen Einrichtungen“.
Nach jahrelangen Planungen, Vorarbeiten und Bautätigkeiten werden in wenigen Wochen erste Bewohner in die Mühlen-Residenz einziehen. Einige feiern vielleicht sogar schon Weihnachten im neuen Zuhause. Wo früher die Sessler-Mühle stand, bei der die Landwirte ihr Getreide mahlen ließen, und ein Mühlenladen samt Café viele Besucher anlockte, leben künftig in einem großen, neuen Gebäudekomplex Senioren und Menschen mit Pflegebedarf.