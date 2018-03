Mühlacker im Enzkreis Ehefrau erstochen - Haftbefehl gegen Ehemann beantragt

In Mühlacker im Enzkreis soll ein Mann seine Ehefrau erstochen haben. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus.





Mühlacker - Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat gegen den 41-Jährigen, der am Freitag seine Ehefrau in Mühlacker (Enzkreis) erstochen haben soll, Haftbefehl beantragt. Unterdessen liefen die Ermittlungen in dem Fall weiter, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Der Mann soll die 37-Jährige am Freitag in einer Wohnung attackiert und anschließend mit einem der gemeinsamen Söhne zu Fuß geflüchtet sein. Die minderjährige Tochter des Opfers rief die Polizei, die den mutmaßlichen Täter später im Rahmen einer Fahndung festnahm. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus, hielten sich zu den Hintergründen aber zunächst bedeckt.