1 Es gibt zahlreiche unterschiedliche Deos. Doch welche helfen gegen das Schwitzen? Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Bei der sommerlichen Hitze kommt man kaum drum herum, ein Deo zu benutzen. Doch welche Mittel vertreiben nicht nur den Geruch – sondern auch den Schweiß selbst?











Link kopiert



An heißen Sommertagen gerät man leicht ins Schwitzen. Will man Deo in der Drogerie kaufen, hat man bei der großen Auswahl an verschiedenen Produkten die Qual der Wahl. Doch welche Deos helfen nicht nur gegen den Schweißgeruch, sondern auch gegen das Schwitzen selbst?