Müde aber dahoam: Amira Aly feiert ihren 33. Geburtstag in ihrer österreichischen Heimat

33 Jahre alt wird Amira Aly am Sonntag. Reingefeiert hat die Moderatorin in illustrer Runde in ihrer Heimat Österreich. Im neuen Lebensjahr freut sie sich auf das erste Weihnachten in ihrem neuen Haus - und ihren ersten Kinofilm.
Amira Aly (33) hat sich für ihre diesjährige Geburtstagsfeier einen ganz besonderen Ort überlegt: ihre österreichische Heimat Klagenfurt. Wie sie in ihren Instagram-Storys verriet, stieß sie dort mit Freunden, ihrem Bruder Hima und auch ihrem Partner Christian Düren (35) auf das neue Lebensjahr an.