Müde aber dahoam: Amira Aly feiert ihren 33. Geburtstag in ihrer österreichischen Heimat

33 Jahre alt wird Amira Aly am Sonntag. Reingefeiert hat die Moderatorin in illustrer Runde in ihrer Heimat Österreich. Im neuen Lebensjahr freut sie sich auf das erste Weihnachten in ihrem neuen Haus - und ihren ersten Kinofilm.

Amira Aly (33) hat sich für ihre diesjährige Geburtstagsfeier einen ganz besonderen Ort überlegt: ihre österreichische Heimat Klagenfurt. Wie sie in ihren Instagram-Storys verriet, stieß sie dort mit Freunden, ihrem Bruder Hima und auch ihrem Partner Christian Düren (35) auf das neue Lebensjahr an.

Erst "Fashion Ball", dann nach Klagenfurt Vor der Anreise hatte die Moderatorin offenbar noch Stress: Denn am Freitag ging es erst einmal sechs Stunden mit dem Auto von Köln nach Hamburg. Dort besuchte Aly am Abend den "Fashion Ball" der About You Fashion Week auf der Reeperbahn, wo sie Promi-Kollegen wie Bruce Darnell (68) traf.

"Müde aber dahoam", meldete sich die zweifache Mutter dann am Samstagmittag vom Flughafen in Klagenfurt. In illustrer Runde feierte sie später in ihren Geburtstag rein. Wie Bilder zeigen, gab es für sie viele Blumen, weiße Ballons und einige Getränkerunden. Offenbar war auch Moderator Christian Düren dabei - eine Freundin verlinkte ihn jedenfalls zu einem Foto des Geburtstagstisches. Seit 2024 ist er der Mann an Alys Seite.

Bereits im Vorfeld hatte die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) angekündigt, dass sie diesmal in Österreich feiern möchte. Denn ihre Freunde seien in den vergangenen Jahren immer ihr hinterher gereist. Nun wolle sie einmal zu ihnen kommen.

Bald in ihrem ersten Kinofilm zu sehen

Auf das neue Lebensjahr kann sie wohl zuversichtlich blicken. Beruflich ist sie omnipräsent. Zusammen mit Düren moderiert sie die neue ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi", für Lascana ist sie das neue Markengesicht für die kommende Herbst/Winter-Saison 2025/2026.

Auch ihre erste Kinorolle hat sie ergattert: Sie spielt im Film "Im Zeichen des Drachen" von Regisseur und Drehbuchautor Enrico Saller mit. Er gratulierte ihr zum Geburtstag mit den Worten: "Wir wünschen dir alles alles Gute zu deinem Geburtstag und freuen uns schon sehr auf dich zu unserer ersten Kinovorstellung."