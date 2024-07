Mückenschutz Bodensee/Bayern: Wird Mückenspray jetzt knapp?

1 Mückenschwarm am Bodensee bei Tettnang (Archiv). Foto: dpa/Felix Kästle

Nach der Flut kommt die Mückenplage nach Süddeutschland. Zugestochen wird nachts im Bett, in der Nähe von Gewässern oder sogar tagsüber in der Stadt. Laut Medienberichten sind Mückenspray, DEET & Co. stark nachgefragt.











Link kopiert



Rund um den Bodensee und auch in Bayern ist in diesem Sommer eine regelrechte Mücken-Invasion zu beobachten. Die lästigen Insekten schwirren in Scharen umher und quälen die Menschen mit ihren Stichen. Die Ursache liegt in den jüngsten Überschwemmungen, die ideale Brutstätten für die Mücken geschaffen haben. Deren Larven entwickeln sich in stehenden Gewässern, und dank der warmen Temperaturen schlüpfen die Tiere bereits nach wenigen Tagen.