1 Wie Marilyn Monroe (1953) und Madonna (1991): Sabrina Carpenter 2024 bei den MTV Video Music Awards. Foto: [M] imago/Everett Collection / imago/Cover-Images / imago/Avalon.red/Nick Elgar/Avalon

Sabrina Carpenter nahm bei den MTV Video Music Awards für ihren Hit "Espresso" die Trophäe für den besten Song des Jahres entgegen. Begeisterung löste auch ihr Red-Carpet-Look aus, der an Madonnas Hommage an Marilyn Monroe erinnerte.











Link kopiert



US-Schauspielerin und Sängerin Sabrina Carpenter (25) erschien in einem geschichtsträchtigen Look zu den MTV Video Music Awards, die am Mittwochabend in der UBS Arena in Long Island, New York, verliehen wurden.