MTV Video Music Awards: Lady Gaga führt mit zwölf Nominierungen

Als Favoritin auf einen der Preise geht Lady Gaga (39) ins Rennen um die MTV Video Music Awards (VMAs), die in diesem Jahr am 7. September in New York verliehen werden. In gleich zwölf Kategorien ist die Sängerin und Schauspielerin nominiert - darunter zusammen mit ihrem Kollegen Bruno Mars (39) und dem Lied "Die With a Smile" für das Musikvideo sowie den Song des Jahres und für die beste Kollaboration. Als Künstlerin oder Künstler des Jahres und für das beste Album mit "Mayhem" ist sie ebenfalls unter anderem vorgeschlagen.

Die Konkurrenz ist wie immer groß: Um den Titel des "Artist of the Year" streitet sich Lady Gaga etwa mit anderen Musikgrößen wie Bad Bunny (31), Beyoncé (43), Kendrick Lamar (38), Morgan Wallen (32), Taylor Swift (35) und The Weeknd (35).

Weitere Stars mit vielen Nominierungen

Zwar reicht niemand an Lady Gaga bei der reinen Anzahl an Nominierungen heran, doch viele andere Stars haben ebenfalls Chancen auf eine ganze Reihe an Awards. Mars bringt es dank seiner Zusammenarbeit mit Lady Gaga und dank "Apt." mit Rosé (28) auf elf Nominierungen, Kendrick Lamar ist zehnmal vorgeschlagen, Rosé und Sabrina Carpenter (26) jeweils acht Mal. The Weeknd und Ariana Grande (32) sind je sieben Mal nominiert, Billie Eilish (23) sechs Mal und Charli xcx (33) kann bis zu fünf Auszeichnungen abstauben.

Daneben sind zahlreiche weitere große Namen in den Listen zu finden. Ed Sheeran (34) unter anderem in der Kategorie "Song of the Year" und als "Best Pop", Doechii (26) beispielsweise bei "Best Hip-Hop" und ebenso für das beste Lied und Mariah Carey (56) als "Best R&B".

Auf der Webseite der MTV Video Music Awards können Musikfans ab sofort für ihre Favoritin oder ihren Favoriten abstimmen.