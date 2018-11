MTV Europe Music Awards Schrill und freizügig – die Outfits der Europe Music Awards

Von red/AFP 04. November 2018 - 21:21 Uhr

Schrill, schräg und sexy sind die Outfits der Stars und Sternchen bei den diesjährigen MTV Music Awards. Wer diesen Dreiklang beherrscht, dem ist die Aufmerksamkeit der Fotografen sicher.





13 Bilder ansehen

Madrid - Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello hat bei den MTV EMAs in Bilbao Preise gewonnen. Die 21-Jährige schlug bei der Musikpreisshow am Sonntag in der Kategorie beste Künstlerin oder bester Künstler Ariana Grande, Drake, Dua Lipa und Post Malone. Ihr Hitsong „Havana“ brachte ihr den Preis als bester Song ein.

EMA wird seit 1994 verliehen

Bereits vor der Preisverleihung sind die Stars und Sternchen über den Teppich in Pink flaniert. Viele Prominente ließen dabei tief blicken. Die Garderobe vieler Stars war gewagt, ausgefallen und farbenfroh.

Die MTV Europe Music Awards werden seit 1994 vergeben, während die MTV Video Music Awards bereits seit 1984 in den USA verliehen werden.