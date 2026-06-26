MS Experimenta in Stuttgart: Wissenschaft zum Anfassen auf dem Experimentierschiff

Auf der MS Experimenta lernen Kinder, wie spannend und abwechslungsreich Wissenschaft sein kann. Bis zum 30. Juni heißt es Experimentieren und Ausprobieren.
Ein Junge überlegt gespannt: Vor ihm stehen sechs Schädelmodelle, die er in sechs Zeitperioden einordnen soll. Jetzt ist Beobachten und Überlegen gefragt. Der Junge gleicht die Schädelformen mit den Informationen auf der Infotafel ab, bevor er sich für den Homo Heidelbergensis entscheidet, der grob vor rund 500 000 Jahren gelebt hatte. Wenn er den Schädel nun auf diesen Platz stellt und das Licht bei der Bilddarstellung des Homo Heidelbergensis aufleuchtet, hat er die richtige Wahl getroffen.