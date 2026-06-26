MS Experimenta in Stuttgart: Wissenschaft zum Anfassen auf dem Experimentierschiff

Ein Junge überlegt gespannt: Vor ihm stehen sechs Schädelmodelle, die er in sechs Zeitperioden einordnen soll. Jetzt ist Beobachten und Überlegen gefragt. Der Junge gleicht die Schädelformen mit den Informationen auf der Infotafel ab, bevor er sich für den Homo Heidelbergensis entscheidet, der grob vor rund 500 000 Jahren gelebt hatte. Wenn er den Schädel nun auf diesen Platz stellt und das Licht bei der Bilddarstellung des Homo Heidelbergensis aufleuchtet, hat er die richtige Wahl getroffen.

Am heutigen Freitag ist Eröffnungstag auf der MS Experimenta. Kurz nachdem die Türen öffnen, betreten zwei Schulklassen der Altenburg Gemeinschaftsschule das Schiff, die kleine, mobile Schwester der Experimenta in Heilbronn. Ein Teil der Kinder darf sich gleich ins Schiffslabor begeben, wo jeder den PH-Wert von Flüssigkeiten mithilfe von Rotkohlindikator bestimmen wird. Iris Wolff, Referentin und Crewmitglied der MS Experimenta, erklärt was die Kinder vor sich haben und was sie jetzt tun werden. Alle hören gespannt zu und scheinen die Laboratmosphäre toll zu finden. Denn sie bewundern die Reagenzgläser in den kleinen Metallständern, gehen vorsichtig mit den Pipetten um, mit denen sie kleinste Mengen Flüssigkeit umfüllen können. Und studieren die Flüssigkeiten, um die es jetzt gehen soll.

Kinder sollen Freude an der Wissenschaft haben

Im abgedunkelten Raum gegenüber im Mini-Dome schaut die zweite Gruppe währenddessen einen Film zur Mondlandung der Apollo 11 im Jahr 1969. Die Kinder liegen auf dem Boden und schauen in die Himmelsattrappe, auf der ein kindsgerecht aufgearbeiteter Film läuft. Es ist mucksmäuschenstill. Denn Originaltonaufnahmen und die Information, dass der Treibstoff der Rakete demnächst ausgeht, verursachen Gänsehaut und lassen alle im Publikum mit den Astronauten mitfiebern.

Spannung im Mini-Dome der MS Experimenta: Wird die Apollo 11 landen können? Foto: Max Kovalenko

Das „Du“ spielt auf der MS Experimenta eine entscheidende Rolle. Und wird immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen geführt: Du entdeckst, du forschst, du prüfst. Bei dem Du geht es um die Kinder, die „wir niederschwellig an Wissenschaft heranführen wollen“, erklärt Iris Wolff. Und neben der Freude an Wissenschaft lernen die Schülerinnen und Schüler, Geduld zu entwickeln, indem sie ein Ergebnis abwarten. Forscherdrang, weil sie eventuell noch einen anderen Versuch machen müssen, um ein Ergebnis zu bekommen. Und so herrscht beim PH-Wert-Messen gespannte Stille, die in Freude umschlägt als die ersten Ergebnisse sichtbar werden. Anke Leitzinger, Schulleiterin der Altenberg Gemeinschaftsschule, die die Klassen an diesem Vormittag begleitet, bemerkt auch, dass die Kinder sich dank der veränderten Umgebung und der praktischen Experimente besser konzentrieren und so viel von dem heute Erlernten hängen bleibe. Und sie freut sich darüber, dass die Schulkinder während der Experimente auch das Wissen aus dem Schulunterricht einbringen.

Im Mittelteil des Schiffs befindet sich die Ausstellungsfläche. Das Thema der Ausstellung ist der Mensch. Hier können die Kinder anhand unterschiedlicher Exponate erfahren, wie es sich mit der Wärme im Körper verhält und sich ein Kältetatoo machen, sich anschauen, wie sich der Schädelbau des Menschen im Laufe der Jahrmillionen verändert hat, welche Organe wie viel Energie verbrauchen oder warum der Mensch altert. Auf einer überdimensionalen Waage kann man messen, wie viel Bewegung notwendig ist, um die Energie bestimmter Speisen zu verbrauchen. Aber an dieser Stelle korrigiert Iris Wolff: „Man muss das anders denken: Man muss nicht 60 Minuten wandern, um die Bratwurst wieder zu verbrauchen, sondern man muss eine Bratwurst essen, um 60 Minuten wandern zu können.“ Das sei psychologisch wichtig in Zeiten verzerrter Schönheitsideale.

Neue Impulse für die Zukunft

Das populärste Exponat der gesamten Ausstellung ist die Pinnwand. Ihre Beliebtheit sei unschlagbar, sagt Iris Wolff und lacht. Das Thema auf der menschengroßen Wand sind „Spuren“. Hunderte stumpfe Stifte können auf der Rückseite eingedrückt werden und hinterlassen auf der Vorderseite den negativen Abdruck davon. Natürlich machen die Kinder gleich alle nacheinander einen ganzen Abdruck von sich selbst. Und die anderen müssen erraten, um wen es sich handeln könnte.

Im Labor bestimmen die Schülerinnen und Schüler die PH-Werte. Foto: Max Kovalenko

Iris Wolff hat im Laufe der Jahre beobachtet, dass die Kinder während des Besuchs neue Impulse bekommen und erzählt von einem Ereignis, das ihr besonders in Erinnerung geblieben ist. Ein Junge, der in der Ausstellung war, hatte ihr einen Brief geschrieben. „Darin stand: Frau Wolff, ich will den anderen Kindern etwas zeigen, kannst du mir ein paar Pipetten und Reagenzgläser schicken?“, sagt die Referentin lachend.