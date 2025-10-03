Viele Kinder und Familien weltweit kennen sie: Spiele und Puzzles von Ravensburger. Otto Julius Maier formte aus der Marke einen internationalen Spielekonzern. Nun wird er 95 Jahre alt.
Ravensburg - Das kleine blaue Dreieck steht für Puzzles, Spiele und Kinderbücher – und für einen Mann, der den dazugehörigen Spielehersteller weltbekannt machte: Otto Julius Maier. Der Enkel des Verlagsgründers führte das Familienunternehmen Ravensburger über vier Jahrzehnte und machte es zum internationalen Konzern. An diesem Montag (6. Oktober) wird Maier 95 Jahre alt.