Hier erfahren Sie, wann Urs Kalecinski und Mike Sommerfeld beim Mr. Olympia 2025 auf der Bühne stehen.

Der Mr. Olympia 2025 findet vom 6. bis 12. Oktober 2025 in Las Vegas statt. Für deutsche Fans sind besonders zwei Teilnehmer spannend. Urs Kalecinski tritt in der offenen Klasse beim prestigeträchtigen Mr. Olympia an, während Mike Sommerfeld in der Classic Physique Olympia startet. Beide Athleten gehören zu den deutschen Hoffnungsträgern auf Podiumsplätze. Damit Fans in Deutschland die Auftritte live verfolgen können, haben wir den offiziellen Zeitplan zusammengefasst.

Freitag, 10. Oktober 2025 – Mr. Olympia Pre-Judging (mit Urs Kalecinski)

Las Vegas (PT): 18:00 Uhr – Olympia Friday Finals inkl. Mr. Olympia Pre-Judging

Deutschland (MEZ): Samstag, 11. Oktober, 03:00 Uhr morgens

Hier präsentiert sich Urs Kalecinski erstmals im Rahmen der Vorwahl auf der großen Bühne.

Samstag, 11. Oktober 2025 – Classic Physique Pre-Judging (mit Mike Sommerfeld)

Las Vegas (PT): 09:30 Uhr – Pre-Judging Classic Physique Olympia

Deutschland (MEZ): Samstag, 11. Oktober, 18:30 Uhr

Mike Sommerfeld startet hier in der Vorrunde der Classic Physique. Für deutsche Zuschauer ist das eine der wenigen Sessions zu einer angenehm europäischen Uhrzeit.

Samstag, 11. Oktober 2025 – Classic Physique & Mr. Olympia Finals

Las Vegas (PT): 19:00 Uhr – Olympia Saturday Finals mit Classic Physique & Mr. Olympia Deutschland (MEZ): Sonntag, 12. Oktober, 04:00 Uhr morgens

Hier fallen die Entscheidungen: Sowohl Mike Sommerfeld in der Classic Physique als auch Urs Kalecinski im Mr. Olympia kämpfen um die Titel.

Wo kann man den Mr. Olympia 2025 schauen?

Es wird keine reguläre TV-Übertragung des Mr. Olympia 2025 geben. Die einzige Möglichkeit, das komplette Event live zu sehen, ist es, den Stream über den offiziellen Streamingdienst OlympiaTV / Olympia Productions zu kaufen.