Hier erfahren Sie, wann Urs Kalecinski und Mike Sommerfeld beim Mr. Olympia 2025 auf der Bühne stehen.
Der Mr. Olympia 2025 findet vom 6. bis 12. Oktober 2025 in Las Vegas statt. Für deutsche Fans sind besonders zwei Teilnehmer spannend. Urs Kalecinski tritt in der offenen Klasse beim prestigeträchtigen Mr. Olympia an, während Mike Sommerfeld in der Classic Physique Olympia startet. Beide Athleten gehören zu den deutschen Hoffnungsträgern auf Podiumsplätze. Damit Fans in Deutschland die Auftritte live verfolgen können, haben wir den offiziellen Zeitplan zusammengefasst.