Movember beim VfB Stuttgart: Wie sich Athletiktrainer André Filipovic für Männergesundheit einsetzt

Der November ist der Monat der Männergesundheit, dafür sorgt die weltweit aktive Movember-Bewegung. Auch beim VfB Stuttgart – weil sich André Filipovic aka Dr. Balkan stark engagiert.
Als im Jahr 2003 eine Gruppe junger Männer in Adelaide/Australien den Movember aus der Taufe hob, dachte wohl niemand daran, dass daraus einmal eine weltweite Bewegung werden würde. Beim Movember, der Begriff setzt sich aus Moustache (Schnurrbart) und November zusammen, geht es darum, Aufmerksamkeit für Männergesundheit-Themen zu generieren. Dabei lassen sich jährlich im November Männer Schnurrbärte wachsen, um während des Monats Spenden zugunsten der Erforschung und Vorbeugung von Prostatakrebs, Hodenkrebs und anderen Gesundheitsproblemen von Männern zu sammeln.