Mourinho mit Ausraster: Gegner-Trainer ins Gesicht gefasst

VfB Stuttgart im DFB-Pokal In welcher Kurve stehen die VfB-Fans? Die nächsten Schritte zum Finale

Ob die Stuttgarter Anhänger in der Ostkurve oder am Marathontor ihr Team unterstützen werden, entscheidet sich am Freitag – ebenso wie der Fan-Treffpunkt, die Trikots und die Kabine. Die Einzelheiten zum Ablauf und zur Festlegung.