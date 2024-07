Mountainbikerin vor erstem Olympiastart: Nina Benz will Vollgas – und nicht mehr „Stopp and Go“

Nina Benz will Vollgas – und nicht mehr „Stopp and Go“

1 Nina Benz aus Feldstetten tritt in Paris erstmals bei Olympischen Spielen an. Foto: /imago/Lubos Pavlicek

Ihre bisherige Karriere? Bezeichnet Nina Benz mit einer Bezeichnung aus dem Verkehrsfunk: „Stopp and Go“. Spätestens bei den Sommerspielen von Paris soll sich das ändern. Für die dafür notwendige Energie sorgt die Mountainbikerin auch gerne selbst.











Manchmal ist so ein Leben als Leistungssportlerin ja ganz einfach. Nehmen wir Nina Benz. Die Mountainbikerin war bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio lediglich Ersatzfahrerin des deutschen Teams – und sagte sich danach: „Ich wollte, dass mir das nicht mehr passiert.“ Also: Ist sie drei Jahre später in Paris einfach selbst mit dabei.