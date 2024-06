Mountainbiken in Botnang

In Botnang können Mountainbiker nun offiziell über Erd- und Lehmhügel fahren und springen. Der langerwartete Dirt-Track ist in Betrieb. Wie lange er nun erst einmal bleiben darf.











Nach dem jüngsten Dauerregen waren die Bedingungen nicht optimal, doch die Mountainbiker ließen sich die Eröffnung des größten Stuttgarter Dirtparks am vergangenen Montag nicht vermiesen. Auf dem ehemaligen Festplatz an der Beethovenstraße in Botnang können Radsportler nun auf gut 2000 Quadratmetern über Erdhügel schanzen – vorerst bis Ende 2028.