Mountainbike-Weltcup: Ein Abenteuer und viel Lockerheit – wie Luca Schwarzbauer in die Saison startet

Nach einer Vorbereitung, in der Luca Schwarzbauer die erhoffte Lockerheit gefunden hat, startet der Mountainbiker aus Ochsenwang am 1. Mai in Südkorea in die neue Weltcup-Saison.
Ein Straßenfahrer ist er ja nicht, Alpenpässe sind von daher nicht zwingend sein Revier. Aber: Ein bisschen herumgekommen auf dem Fahrrad ist auch Luca Schwarzbauer in seiner bisherigen Karriere. Er hat also durchaus Vergleichsmöglichkeiten – und weiß: „Wenn man sie von ganz unten bis nach oben fährt, ist sie schon ein Brett. Ein echt ordentlicher Anstieg.“ Gemeint ist: die Ochsenwanger Steige, die von Bissingen an der Teck hinauf auf die Schwäbische Alb führt.