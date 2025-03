Fürst Albert und Fürstin Charlène haben am Samstagabend den Rosenball in Monaco eröffnet. Gastgeberin Caroline von Hannover und zahlreiche prominente Gäste genossen die Nacht im tropischen Ambiente des von Christian Louboutin erdachten Sunset Balls.

Am Samstag haben sich in Monaco wieder zahlreiche prominente Gäste zum "Rosenball" versammelt, um dieses Jahr unter dem Motto "Sunset Ball" die Princess-Grace-Stiftung zu unterstützen.

Eröffnet wurde der alljährliche Ball mit dem tropischen Motto von Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco. Sie zog dabei in einem asymmetrischen Kleid mit grüner Spitze von Dolce & Gabbana die Blicke auf sich. Er erschien in einem schwarzen Anzug mit einem Einstecktuch in derselben Farbe wie das Kleid seiner Frau. Den Fischerhut im Hawaiihemd-Print, den der Fürst während eines Fotoshootings in der Hand hielt, setzte er allerdings nicht auf.

Abenteuerlustige Mode

Gastgeberin Caroline von Hannover zeigte wie Fürstin Charlène Schulter mit einem asymmetrischen, bodenlangen weißen Kleid von Chanel. Ihre Tochter, Alexandra von Hannover, gab sich modisch besonders abenteuerlustig: Sie trug ein pinkes Ballkleid mit Raffungen, Rosenverzierung und ausladendem Rock.

Weitere Gäste waren der Sohn von Caroline von Hannover, Andrea Casiraghi, und seine Frau Tatiana Santo Domingo, die italienische Journalistin und Frau von Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo sowie ihre Schwägerin Charlotte Casiraghi. Ebenfalls anwesend waren Prinzessin Camilla, Herzogin von Castro, die schwedische TV-Persönlichkeit Victoria Silvstedt, Filmproduzentin Monika Bacardi und ihre Tochter Maria Luisa, Sängerin Shirley Bassey und Tänzerin Blanca Li.

Karibische Nacht in Monaco

Unter dem von Christian Louboutin erdachten Motto "The Sunset Ball de la Rose" verwandelte sich die Salle des Etoiles in einen üppigen karibischen Wald, in dem Rosen und exotische Blumen blühen, so die Vision des Star-Designers. Demnach sollten sich die Gäste fühlen wie in einem kleinen Strandcafé namens "Monaco Sunset Bar" und mit den Füßen im Sand zu den Klängen von Reggaeton und karibischer Musik den Sonnenuntergang bewundern.

Der Bal de la Rose (Rosenball) wurde 1954 von Fürstin Grace von Monaco ins Leben gerufen und findet jedes Jahr im März im prestigeträchtigen Salle des Etoiles im Sporting Monte-Carlo statt. Diese Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Kindern in Not durch die Entwicklung humanitärer und philanthropischer Projekte zu helfen.