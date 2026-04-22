Umweltschutz klingt nach Verzicht und Aufwand. Doch schon kleine Handgriffe im Alltag senken den Ressourcenverbrauch spürbar. Vom digitalen Frühjahrsputz bis zum Deckel auf dem Topf: Fünf Maßnahmen, die sofort wirken und kaum Zeit kosten.
Umweltschutz klingt oft nach Verzicht, Aufwand und hohen Kosten. Doch der Earth Day unter dem Motto "Our Power, Our Planet" soll zeigen: Schon kleine Handgriffe im Alltag können den eigenen Ressourcenverbrauch spürbar senken - oft genügen wenige Minuten, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Hier sind fünf einfache Maßnahmen, die sich schnell in den Alltag integrieren lassen und sofort etwas bewirken.