Motsi Mabuses Schwester zieht ein: Britisches Dschungelcamp: Oti Mabuse und Coleen Rooney bestätigt

1 Oti Mabuse (li.) und Coleen Rooney ziehen in das britische Dschungelcamp. Foto: [M] imago/Horst Galuschka / Backgrid/Action Press

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse wird bei der kommenden Ausgabe des britischen Dschungelcamps besonders mitfiebern: Ihre Schwester Oti zieht in den australischen Dschungel. Auch Fußballer-Gattin Coleen Rooney ist dabei.











Link kopiert



Überraschung für alle "Let's Dance"-Fans: Oti Mabuse (34) zieht ins britische Dschungelcamp. Die neue Staffel von "I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!", die wie die deutsche Version in Australien gedreht wird, startet am 17. November. Nur sechs Tage vorher hat der Sender ITV jetzt die finale Besetzung bekannt gegeben. Den deutschen Fans dürfte besonders Oti Mabuse ein Begriff sein, denn sie ist die Schwester von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43).