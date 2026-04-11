Einen Tag nach der fünften Ausgabe von "Let's Dance" steht für Motsi Mabuse gleich das nächste Ereignis an: Sie wird heute 45 Jahre alt. Zum Geburtstag blickt sie dankbar auf viele Momente und Menschen in ihrem Leben zurück. An oberster Stelle stehen ihre Tochter und ihr Mann.

Motsi Mabuse (45) nutzt ihren Geburtstag am Samstag, um einen Moment innezuhalten. "Nicht um die Jahre zu zählen, sondern um das Leben zu fühlen, das ich gelebt habe", erklärte sie in einem langen Instagram-Beitrag. Es solle heute nicht um sie gehen. "Es geht um die Menschen, die Liebe, die Momente, die mein Leben alles wert machen."

Ein Wunder erlebt Dann zählte die "Let's Dance"-Jurorin viele Punkte auf, für die sie dankbar ist. An oberster Stelle steht dabei ihre Familie. So sei sie dankbar, "dass ich in meinem Leben ein Wunder erlebt habe. Unsere Tochter, und ich liebe sie über alles, bis in die Unendlichkeit." Auch ihre "tiefe und ehrliche Beziehung zu meinem Mann, der mich zu einem besseren Menschen macht" zählt sie auf, ebenso wie ihre Familie, "die vielleicht auf unterschiedliche Weise Liebe zeigt, aber immer füreinander erscheint" und ihre Schwiegereltern, "die uns helfen, unser Wunder mit so viel Sorgfalt zu erziehen".

"Let's Dance" hat ihr Leben verändert

Weiter zeigt sich die nun 45-Jährige dankbar für ihre Freunde, ihr Team, ihre Kollegen bei der britischen Show "Strictly Come Dancing" und ihre Tanzschulgemeinschaft, "in der wir ein paar graue Haare bekommen haben, aber auch Kraft, Familie und Resilienz". Und natürlich führt sie auch "Let's Dance" auf. Sie sei der RTL-Sendung dankbar dafür, "dass sie mich wie einen seltenen Diamanten behandelt haben. Es hat mein Leben auf eine Art und Weise verändert, die ich mir nie hätte vorstellen können."

Zum Schluss betont Motsi Mabuse noch: "Und heute ist mein Herz voll... aber auch bewusst. Ich wünsche mir Frieden in dieser Welt... aber mehr als alles andere bete ich für Schutz über Kinder, die noch jeden einzelnen Tag leiden."

Auch das "Let's Dance"-Team widmete ihr herzliche Worte, die am Rande der Show von Freitagabend aufgenommen wurden. Dazu schickten noch zahlreiche Stars aus dem Kosmos der Sendung wie den Profitänzerinnen Ekaterina Leonova, Christina Hänni und Renata Lusin Glückwünsche. "Guys ich bin fix und fertig", bekannte Mabuse angesichts der zahlreichen Gratulanten. "Dankeeeeeeeeee. Ich bin unfassbar dankbar."

Beruflich und privat läuft es

Motsi Mabuse ist in Südafrika aufgewachsen, nahm früh Tanzunterricht und startete eine Tanzkarriere. Als sie 18 Jahre alt war, zog sie nach Deutschland. 2007 war sie erstmals als Profitänzerin in der zweiten Staffel von "Let's Dance" dabei. 2011 wurde sie dann Mitglied der Jury. Seit 2019 ist die 45-Jährige auch Jurorin in der britischen Originalsendung "Strictly Come Dancing".

Auch privat hat sie ihr großes Glück gefunden: Mit Tänzer Evgenij Voznyuk ist sie seit Juni 2017 verheiratet. Im August 2018 kam die Tochter des Paares zur Welt.