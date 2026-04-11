Einen Tag nach der fünften Ausgabe von "Let's Dance" steht für Motsi Mabuse gleich das nächste Ereignis an: Sie wird heute 45 Jahre alt. Zum Geburtstag blickt sie dankbar auf viele Momente und Menschen in ihrem Leben zurück. An oberster Stelle stehen ihre Tochter und ihr Mann.
Motsi Mabuse (45) nutzt ihren Geburtstag am Samstag, um einen Moment innezuhalten. "Nicht um die Jahre zu zählen, sondern um das Leben zu fühlen, das ich gelebt habe", erklärte sie in einem langen Instagram-Beitrag. Es solle heute nicht um sie gehen. "Es geht um die Menschen, die Liebe, die Momente, die mein Leben alles wert machen."