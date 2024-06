9 Die Veranstalter erwarten bis zu 1000 Fahrzeuge. Foto: Andreas Rosar/ Fotoagentur-Stuttgart

Bei der Motorworld in Böblingen steht am Sonntag alles im Zeichen der Oldtimer. Der Motortreff H-Kennzeichen nahe des Flugfelds birgt aber noch eine weitere Besonderheit in Form einer Sonderschau. Die Eindrücke.











Link kopiert



Nachdem sich das Areal rund um die Motorworld nahe des Flugfelds in Böblingen am Samstag bereits in einen Porsche-Himmel verwandelt hat, können sich Oldtimer-Fans am Sonntag von 11 bis 17 Uhr auf weitere motorisierte Hingucker freuen.