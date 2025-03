Motorworld Böblingen: Mehr als zehntausend PS-Fans feiern Saisoneröffnung

17 Auf dem Flugfeld lassen Rennkarossen und Oldtimer die Herzen vielen Autoliebhaber glühen. Foto:

Rennwagen, Einzelanfertigungen, getunte Straßenkreuzer – all das lässt das Herz von mehr als zehntausend Autoliebhaber am Sonntag höherschlagen. Mit dabei der Hoonietron von Audi, BMW 3,0 CSI, ein Porsche 14 und sehr viele Smartphones.











Link kopiert



Die Sonne glänzt nicht auf den Motorhauben, am Sonntagmittag, als die Motorworld Region Stuttgart zum Saisonauftakt aufs Böblinger Flugfeld geladen hat. Dafür glänzen Regentropfen. Das tut der großen Autoschau keinen Abbruch: Die Menschen strömen herbei, um die ungewöhnlichsten, die größten, die schnellsten Autos zu bewundern, oder die seltensten, die ältesten, die schönsten. Auf den Zufahrtsstraßen stehen die Autos der Besucher Stoßstange an Stoßstange. Benzin in der Luft und den Adern Tausender.