PS-starker Saisonauftakt am Sonntag

Motorworld auf dem Flugfeld in Böblingen

1 Zum Saisonauftakt ist auf dem Flugfeld immer viel los. Foto: Motorworld

Am kommenden Sonntag, 23. April, lädt die Motorworld zum großen Saisonauftakt auf das Flugfeld in Böblingen ein. Das Event ist mittlerweile ein fester Termin im Kalender der Automobil- und Motorradfans im Großraum Stuttgart.









Beim Saisonauftakt der Motorworld am Sonntag gibt es von 11 bis 17 Uhr zahlreiche Oldtimer und Youngtimer, Bikes, Sportwagen und vieles mehr zu sehen. „Die Motorworld heißt alle Freunde der Fahrkultur mit Benzin im Blut und Strom in den Venen herzlich willkommen“, schreiben die Veranstalter in der Ankündigung.

Die Besucher erwartet eine Händlermeile mit regionalen und internationalen Ausstellern, die Fahrzeuge sowie Produkte und Dienstleistungen rund um die Mobilität präsentieren – darunter Probefahrten mit Elektrofahrzeugen. Oldtimerfreunde kommen beim Verein „Solitude Revival“ auf ihre Kosten: Der Organisator des gleichnamigen Motorsport-Events zeigt einige seiner schönsten Fahrzeuge.

Darüber hinaus steht einige „Action“ auf dem Programm: Wer sich virtuell im Motorsport ausprobieren möchte, der kann Rennsimulatoren ausprobieren. Der ADAC widmet sich mit einem Überschlagssimulator dem Thema Sicherheit. Für die kleinen Gäste haben die Pfadfinder ein Kinderprogramm aufgelegt. Die Gastronomie in der Motorworld sowie diverse Foodtrucks versorgen die Gäste kulinarisch. Der Eintritt ist frei, der Parkplatz kostet fünf Euro.

Weitere Infos und Termine finden Interessierte auf www.motorworld.de/events im Netz.