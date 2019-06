10 Fernando Alonso ist Formel-1-Weltmeister und Langstrecken-Weltmeister – das hat vor ihm noch keiner geschafft. Foto: AFP

Wer hat die meisten Titel gewonnen? Und wer hat sich in verschiedenen Rennserien durchgesetzt? Hier sind die Ausnahmeerscheinungen des Motorsports.

Stuttgart - Der Spanier Fernando Alonso ist zweimal Formel-1-Weltmeister geworden und seit Sonntag nach seinem zweiten Le-Mans-Gesamtsieg auch Langstrecken-Weltmeister – das hat vor ihm noch kein Rennfahrer erreicht. Zur Triple-Crown, also dem Sieg in Le Mans, in Monaco und bei den 500 Meilen von Indianapolis fehlt dem Asturier jetzt nur noch der Erfolg in den USA. Und am kommenden Sonntag möchte der Mercedes-Mann Lewis Hamilton mit einem Sieg beim Formel-1-Rennen in Le Castellet den nächsten Schritt tun für den Gewinn seiner sechsten WM. Die beiden gehören wirklich zu den ganz großen Asphalt-Helden des Motorsports – wie einige andere Piloten natürlich auch.

