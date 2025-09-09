Motorsport beim MSC Calw: Gerhard-Mitter-Rallye fährt auch durch den Kreis Böblingen – TV-Team ist dabei

Rennsportfans aufgepasst: Die Gerhard-Mitter-Rallye des MSC Calw ist auch rund um Deckenpfronn, Nufringen, Gärtringen und Aidlingen unterwegs. Das RTL-II-Magazin „Grip“ berichtet im TV.
Unter der Woche schließt die Nennliste für die 41. Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye, am Freitag beginnt die Fahrzeugabnahme, und am Samstag geht es ab 12 Uhr auf drei Wertungsprüfungen, die zweimal durchfahren werden. Drei Strecken mit insgesamt 35 Kilometern – davon zwei bekannte in Nufringen und Schönbronn sowie eine neue auf der Gemarkung Aidlingen/Gärtringen – konnten die Verantwortlichen vom MSC Calw um den Vorsitzenden Axel Schönthaler aktivieren.