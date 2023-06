2 Werk in der Weststadt: Der Stihl-Standort ist derzeit nicht in Betrieb. Foto: Stihl

Das Waiblinger Unternehmen plant den Umbau seines derzeit stillgelegten Werks in der Ludwigsburger Weststadt. Viel Grün und entsiegelter Untergrund sollen für ein gutes Arbeitsumfeld sorgen.









Das Unternehmen Stihl plant ein großes Bauprojekt in Ludwigsburg: Auf dem derzeit ungenutzten Areal des ehemaligen Stihl-Werks 5 in der Weststadt soll ein Fertigungsstandort entstehen. Dort soll es Platz für mehr als 100 Mitarbeitende in Büro sowie Produktion geben, wie die Firma am Montag mitgeteilt hat. Gleichzeitig sollen eine umfassende Begrünung und eine „großflächige Entsiegelung“ der Werksfläche den Stadtraum aufwerten.