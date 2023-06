Biker kracht in Auto und verletzt sich schwer

Motorradunfall in Stuttgart-Nord

4 Der Unfall ereignete sich in der Stresemannstraße in Stuttgart-Nord. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Ein 31-jähriger Motorradfahrer kracht am Donnerstagnachmittag in der Stresemannstraße Stuttgart-Nord ins Heck eines Autos und stürzt. Der Biker wird schwer verletzt, die Straße muss gesperrt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Stresemannstraße in Stuttgart-Nord schwer verletzt worden.