Motorradunfall in Sindelfingen: Auto kollidiert mit Motorrad: Biker trotz Sturz fast unverletzt
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Der Schaden am Motorrad lag laut der Polizei bei 7500 Euro. Foto: SDMG

Die Sonne scheint – die Motorräder werden warmgefahren. Bei einem Unfall in Sindelfingen, bei dem ein Autofahrer einen Biker übersieht, gibt es nur Sachschaden. Das hat Gründe.

Der Samstag ist für Motorradfahrer in der gesamten Region ein Hochtag gewesen – die Sonne lockte Hunderte auf die Straßen zwischen Schurwald und Schwarzwald. An solchen Tagen kann es auch zu Unachtsamkeiten kommen, weil etwa mancher Biker seine Maschine noch nicht eingefahren hat – im Falle des Unfalls in Sindelfingen ist aber ein Autofahrer Unfallverursacher gewesen.

 
Der Biker trug sehr gute Schutzkleidung. Foto: SDMG

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr stießen Auto und Motorrad zusammen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Motorradfahrer mit seiner BMW aus Richtung Sindelfingen. An der Einmündung zur Donauschwabenstraße kam der Skoda heraus und übersah beim Linksabbiegen den Motorradfahrer.

Glück im Unglück wegen Schutzkleidung

Dieser wurde bei dem Unfall nur sehr leicht verletzt. Ein Polizeisprecher meinte am Sonntag, dass die Rettungskräfte nur zur Sicherheit einen Check durchgeführten hätten – an sich war der Biker unverletzt. Der Grund sei „einfach richtig gute Schutzkleidung“ gewesen. Das Motorrad und das Auto wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei 3500 Euro (Auto) und 7500 Euro (Motorrad). Die Willy-Brand-Allee war während der Unfallaufnahme gesperrt.

 