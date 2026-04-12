5 Der Schaden am Motorrad lag laut der Polizei bei 7500 Euro. Foto: SDMG

Die Sonne scheint – die Motorräder werden warmgefahren. Bei einem Unfall in Sindelfingen, bei dem ein Autofahrer einen Biker übersieht, gibt es nur Sachschaden. Das hat Gründe.











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Der Samstag ist für Motorradfahrer in der gesamten Region ein Hochtag gewesen – die Sonne lockte Hunderte auf die Straßen zwischen Schurwald und Schwarzwald. An solchen Tagen kann es auch zu Unachtsamkeiten kommen, weil etwa mancher Biker seine Maschine noch nicht eingefahren hat – im Falle des Unfalls in Sindelfingen ist aber ein Autofahrer Unfallverursacher gewesen.