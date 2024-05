Biker kracht in Schaufenster eines Ferrari-Händlers – schwer verletzt

Motorradunfall in Böblingen

6 Der 22-Jährige war mit seiner Maschine in das Schaufenster des Ferrari-Händlers gekracht. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein 22-Jähriger kracht am Donnerstagabend mit seinem Motorrad in die Schaufensterscheibe eines Ferrari-Händlers in Böblingen – mit fatalen Folgen.











Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend mit seiner Maschine in das Schaufenster eines Ferrari-Händlers in Böblingen gekracht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.