Motorradunfall bei Eberdingen: Biker muss mit Hubschrauber in Klinik

1 Der Rettungshubschrauber brachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein 61-Jähriger ist mit seinem Motorrad bei Eberdingen (Landkreis Ludwigsburg) so schwer gestürzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ohne Fremdbeteiligung hat er in einer Linkskurve die Kontrolle verloren.











Link kopiert



Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer musste nach einem Unfall am Sonntagvormittag mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war auf der Eberdinger Straße von Riet in Richtung Vaihingen/Enz unterwegs. Dabei kam er gegen 10.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Kreisstraße ab. Der 61-Jährige rettete sich noch auf den Grünstreifen, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit dem Hubschrauber wurde ein Notarzt eingeflogen, der ihn nach schmerzstillender Behandlung abtransportierte. Das Motorrad wurde beschädigt, war aber weiter fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Andere Verkehrsteilnehmer sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen. Die Strecke war nur kurzzeitig gesperrt.