63 Biker in Motorradsaison 2024 nach Unfällen gestorben

Motorradunfälle in Baden-Württemberg

1 Die Anzahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer sank in der Saison 2024 im Vergleich zur Vorsaison in Baden-Württemberg leicht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mit dem Motorrad unterwegs sein ist nicht immer ungefährlich. Zu schnelles Fahren ist eine Hauptunfallursache. Wie ist die Bilanz in der Saison 2024?











Link kopiert



Im Südwesten sind in der Motorradsaison dieses Jahres 63 Männer und Frauen tödlich verunglückt. Im Jahr zuvor waren es 66, in der Motorradsaison 2017 noch über 100, wie das Innenministerium in Stuttgart mitteilte.