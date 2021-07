1 Demonstration gegen das drohende Fahrverbot für Motorradfahrer an Sonn- und Feiertagen gibt es immer wieder. In Filderstadt werden am Sonntag zwischen 500 und 1000 Biker erwartet. Foto: dpa/Matthias Balk

Mehr als 500 Biker treffen sich am Sonntag in Filderstadt-Plattenhardt. Sie demonstrieren unter anderem gegen mögliche Fahrverbote. Mit welchen Problemen rechnet die Stadt?

Plattenhardt - Sie planen, sich in fünf Städten in der Region Stuttgart zu sammeln und dann aus allen Himmelsrichtungen zum Cannstatter Wasen zu touren. Zu einer solchen Sternfahrt hat der Verein Ride Free Germany für Sonntag, 4. Juli, aufgerufen. Demonstrieren wollen sie gegen die vom Bundesrat angedachten Beschränkungen. In der Drucksache 125/20 fordert die Länderkammer, dass neue Maschinen weniger Lärm machen sollen und dass an Sonn- und Feiertagen ein Fahrverbot für Motorradfahrer eingeführt wird. „Wir alle verfolgen dasselbe Ziel und sind der Meinung, wenn Unrecht beschlossen werden soll, muss man für seine Rechte gemeinsam einstehen“, heißt es auf der Homepage des Vereins. Und weiter steht dort: „Wir setzen uns für die Rechte der Motorradfahrer in Baden-Württemberg ein. Wir suchen keine Konfrontation, sondern das Gespräch mit Politik, Polizei, Medien und den Bürgern. Damit möchten wir zu einem Miteinander auf den Straßen beitragen und aus unserer Sicht nicht notwendige Beschränkungen verhindern.“

Einer der fünf Aufstellorte für die Sternfahrt am Sonntag ist in Plattenhardt. Darum wird die Osttangente (Hofwiesen/Zeiläcker), zwischen den Kreisverkehren Hohenheimer Straße und Schulstraße von 12 bis 13.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Zudem werden von 9 Uhr an Halteverbote an der Mörikestraße zwischen Osttangente und Gutenbergstraße sowie an der Hofwiesenstraße zwischen Osttangente und Heinrich-Hertz-Straße eingerichtet, um Platz für Einsatzfahrzeuge zu schaffen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Ähnliche Veranstaltungen in der Vergangenheit verliefen stets friedlich

Der Filderstädter Ordnungsamtsleiter Jan-Stefan Blessing rechnet mit 500 bis 1000 Bikern in Plattenhardt. Auch in den anderen Städten würden jeweils zwischen 500 und 2500 Motorradfahrer erwartet. Sorgen macht sich Blessing nicht. Im vergangenen Jahr habe es bereits eine ganz ähnliche Veranstaltung in der Region gegeben. Und damals sei alles sehr friedlich verlaufen. Es habe lediglich einige Verkehrsbehinderungen gegeben. Und auch eine Kundgebung am 1. Mai in Nürnberg verlief Medienberichten zufolge friedlich.

Für Blessing ist die größte Herausforderung der Verkehr. „Wir müssen zwischen 500 und 1000 Motorradfahrer auf die B 27 schleusen“, gibt der Ordnungsamtsleiter zu bedenken. Dafür werde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B 27 kurzzeitig heruntergenommen. Die Polizei begleite die Aktion. Auch was die Einhaltung der Coronaregeln betrifft, ist Blessing zuversichtlich. „Wir haben eine große Aufstellfläche in Plattenhardt. Da können die Abstände auf alle Fälle eingehalten werden“, sagt er.