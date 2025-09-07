Motorradtreffen bei Leonberg: Glemseck 101: Wo der Asphalt bebt und Reifen qualmen

Zum 18. Mal sind Motorrad-Fans aus aller Welt zum Glemseck 101 gepilgert. Da geht es um PS, heiße Öfen – aber auch Soziales und die Gemeinschaft der Biker.
An der Startlinie der Achtelmeile steigt dichter Qualm empor, als die nächsten Kandidaten sich mit ihren Maschinen zum 200-Meter-Sprint bereit machen: Auf einer Metallplatte werden die Reifen mit heulendem Motor heißgefahren, damit sie auf der Straße den optimalen Grip haben. Es kommt bei diesem Rennen aufs Detail an: der heiße Reifen, die stählernen Nerven der Fahrer, und die beste Reaktionszeit, wenn das „Flag Girl“ die karierte Flagge schwenkt und damit das „Go“ für das Rennen gibt.