Motorradkorso im Kreis Ludwigsburg: „Biker fahren für Kinder“ – Autofahrer brauchen mitunter Geduld

1 Die Motorradfahrer starten in Kleinglattbach. (Symbolbild) Foto: /Karina Hessland

Rund 50 Motorradfahrer sind am Samstag unter dem Motto „Biker fahren für Kinder“ im Kreis Ludwigsburg unterwegs. Die Polizei weist darauf hin, dass es insbesondere im Innenstadtbereich von Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.











Biker sind böse und gefährlich? Das ist ein Klischee, das in vielen Fällen nicht zutrifft – und schon gar nicht was die Motorradfahrer angeht, die am Samstag, 28. September, im Kreis Ludwigsburg unter dem Motto „Biker fahren für Kinder“ unterwegs sind. Die Polizei weist im Vorfeld darauf hin, dass es im Rahmen der Veranstaltung von 13.30 bis 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.