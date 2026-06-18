Die Country Riders verstehen sich nicht bloß als Motorradclub: Eigentlich wollen die Leonberger Biker mit den klassischen Konventionen brechen - und das seit fünf Jahrzehnten.

Die Motorräder stehen da wie frisch aus der Fabrik: glänzend, im Profil der sauber geputzten Reifen hängt kein Steinchen. Doch nicht nur die altehrwürdigen Maschinen verleihen dem Clubhaus der Country Riders den Charme eines Museums mitten in einem Leonberger Wohngebiet. An den Wänden ist kaum ein freies Plätzchen. Und wenn es nicht sauber geordnetes Werkzeug ist, dann sind es Schilder und Andenken aller Art, die den Gast förmlich erschlagen - auch wenn das alles keineswegs chaotisch wirkt. Jeder Gegenstand hat hier seinen systematisch ausgewählten Platz.

Willkommen bei den Country Riders Leonberg, einem Motorradclub, der sich eigentlich gar nicht als solcher bezeichnet. Vielmehr spielen die Buchstaben „B“ und „C“ eine große Rolle. Sie stehen seit nunmehr 50 Jahren für „Brotherhood Connection“. Soll heißen: Der Verein sieht sich auch im Jahr seines runden Geburtstages als eine Bruderschaft, Szene-Klischees sind den Mitgliedern fremd. Keine Kriminalität, keine Drogen, stattdessen Treue, Ehre, Respekt. „Wir waren weltweit die erste BC“, sagt Bernhard „Gipsy“ Cloes, der Instructor der Country Riders - sprich, der Vereinsvorsitzende.

Mit 16 Jahren gründete der heutige „Instructor“ die Country Riders

Cloes ist 66 Jahre alt und das einzige verbliebene Gründungsmitglied der Country Riders. Ein Mann wie ein Baum mit einem Händedruck wie ein Schraubstock. Er hat alles mitgemacht in der Geschichte des Clubs: unzählige Ausfahrten, denkwürdige Feste, einen nervenzehrenden Rechtsstreit mit ausgetretenen Mitgliedern - um nur einen Bruchteil davon zu nennen. Mit 16 Jahren tat er sich im Bayerischen Wald - wo er geboren und aufgewachsen ist - mit sechs weiteren Motorradbegeisterten zusammen und gründete die Country Riders. Schon der Vater pflegte ein Faible für motorisierte Zweiräder.

„Mit der Dax kam die Leidenschaft“, sagt er über das Minimodell des japanischen Herstellers Honda, mit dem er einst von seiner Ausbildungsstelle Reißaus nahm. Eine neunmonatige Tour führte ihn bis nach Spanien. „Wer einmal einen Zweitakter gerochen hat, muss sich eigentlich sofort infizieren“, sagt er. Seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker durfte er trotz der subversiven Flucht beenden, auch dank eines guten Wortes der Frau Mama beim Chef.

Ehrwürdiger Lederfetzen: So sieht eine Kutte aus, wenn sie durchgehend auf Touren getragen wurde. Foto: Simon Granville

Später landete Cloes bei der Polizei und schließlich bei der GER, der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift. Diese Tätigkeit führte ihn unter anderem zu einem Gerichtsprozess in die USA - und natürlich kaufte er sich dort eine Harley Davidson. Die ausrangierte FBI-Maschine ließ er nach Deutschland verschiffen. Er fährt sie noch immer, auch wenn er eigentlich Honda- oder BMW-Maschinen bevorzugt. Insgesamt nennt Cloes elf Motorräder sein Eigen. „Mindestens 500 Kubikzentimeter sollten es bei uns schon sein“, sagt er, „es hat wenig Sinn, wenn wir große Strecken fahren und man mit einem kleineren Rutscherle hinterher fahren muss.“

Große Strecken gab es in der Vergangenheit zuhauf. 2019 führte zum Beispiel eine Tour nach Russland. Dorthin fuhren die Country Riders auch bereits, als der Eiserne Vorhang noch existierte. Südfrankreich, Korsika, Venedig oder wochenlang durch die USA - der Name des Vereins könnte kaum passender sein.

Denn man ist nicht nur bei den Touren international unterwegs. Es existiert eine eigene Ortsgruppe auf der griechischen Insel Korfu, zustande gekommen über Mitglieder-Kanäle. Überhaupt, die Mitglieder - das sind ganz normale Leute, Ärzte, Steuerberater, Anwälte. Die Leidenschaft fürs Motorradfahren, das regelmäßige Fachsimpeln in den „Heiligen Hallen“, wie die Country Riders ihr Clubhaus nennen, schweißt sie zusammen. Derzeit sind es noch elf aktive Mitglieder, sieben „Vollmember“ und vier „Offiziere“. Hinzu kommen noch vier passive Mitglieder und einige „Nomads“, die sich den Riders zugehörig fühlen.

Clublogo mit kontroverser Flagge, die für die Riders jedoch eine andere Bedeutung hat

Doch jünger werden auch die Country Riders nicht, was auch Bernhard Cloes weiß. Zu voll ist inzwischen die Online-Ruhmeshalle, die sich den verstorbenen Mitgliedern widmet. Dass der Club wieder ein neues Mitglied aufnimmt, ist jedoch keineswegs ausgeschlossen. „Nur muss es eben passen“, sagt der Instructor.

Die Zugehörigkeit zu den Country Riders führen die Mitglieder mit ihren Kutten vor Augen. Der Rückenaufnäher zeigt einen auf dem Kopf stehenden Boxermotor auf weiß-blauen Bayern-Rauten. Sie sollen an das Herkunfts-Bundesland erinnern. Dass der Motor kopfsteht, soll das Gegenteil von Biederkeit symbolisieren. Hinzu kommt ein Totenkopf, der daran erinnern soll, dass etwa bei einer Fahrt unter Alkoholeinfluss alles ganz schnell vorbei sein kann.

Hinzu kommen eine Deutschland- und eine Südstaatenflagge. Dass letztere nicht den allerbesten Ruf genießt und oft mit Rassismus in Verbindung gebracht wird, ist Bernhard Cloes bewusst. Die Flagge solle bei den Country Riders jedoch für einen individuellen Lebensstil stehen. Herkunft, Hautfarbe und Nationalität spielten bei ihnen überhaupt keine Rolle.

So wollen die Country Riders auch im 51. Jahr ihres Bestehens weiter unterwegs sein. Ihr Weg ist noch lange nicht am Ende.