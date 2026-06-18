Die Country Riders verstehen sich nicht bloß als Motorradclub: Eigentlich wollen die Leonberger Biker mit den klassischen Konventionen brechen - und das seit fünf Jahrzehnten.
Die Motorräder stehen da wie frisch aus der Fabrik: glänzend, im Profil der sauber geputzten Reifen hängt kein Steinchen. Doch nicht nur die altehrwürdigen Maschinen verleihen dem Clubhaus der Country Riders den Charme eines Museums mitten in einem Leonberger Wohngebiet. An den Wänden ist kaum ein freies Plätzchen. Und wenn es nicht sauber geordnetes Werkzeug ist, dann sind es Schilder und Andenken aller Art, die den Gast förmlich erschlagen - auch wenn das alles keineswegs chaotisch wirkt. Jeder Gegenstand hat hier seinen systematisch ausgewählten Platz.