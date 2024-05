Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer gerät in Stuttgart-Giebel in den Gegenverkehr und rutscht in ein Auto – mit schlimmen Folgen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall im Weilimdorfer Stadtteil Giebel schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der 32-Jährige mit seiner Yamaha gegen 11.30 Uhr in der Giebelstraße in Richtung Engelbergstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und stürzte. Dabei rutschte der 32-Jährige mit seinem Motorrad gegen das entgegenkommende Auto einer 65 Jahre alten Frau. Alarmierte Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Biker und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.