Im Rahmen einer großangelegten Kontrollaktion hat die Polizei Ludwigsburg an mehreren Tagen im Mai verstärkt Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer auf beliebten Strecken im Landkreis kontrolliert. Wie das Polizeipräsidium mitteilt, wurden dabei insgesamt 1090 Motorräder überprüft.

Laut Polizei befanden sich die meisten der kontrollierten Maschinen in einem sehr guten und gepflegten Zustand. Illegale technische Veränderungen wurden nur vereinzelt festgestellt.

Ein Fokus der Aktion lag auch auf der Geschwindigkeitsüberwachung. Sechs Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 Kilometer pro Stunde und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Die letzte Kontrollmaßnahme fand am Samstag, 31. Mai, zwischen 13 und 18 Uhr statt. An drei Kontrollstellen rund um Vaihingen an der Enz – in Gündelbach, Horrheim und Sachsenheim-Häfnerhaslach – positionierten sich die Einsatzkräfte. Zwei der Kontrollstellen wurden in Kooperation mit der Stadt Vaihingen an der Enz sowie dem Landratsamt Ludwigsburg betreut.

Bei der Motorradkontrolle in Gündelbach reisten einige Beamte mit historischen Maschinen aus dem Polizeimuseum Stuttgart an. Foto: Polizeipräsidium Ludwigsburg

Motorradfahrer im Blitzer-Visier

Am Wanderparkplatz bei Gündelbach war zudem das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz. In Gesprächen mit den Motorradfahrern informierten die Beamtinnen und Beamten über verschiedene Sicherheitsaspekte im Straßenverkehr.

Insgesamt kontrollierte die Polizei an diesem Tag 240 Personen und ihre Fahrzeuge. Bei 34 Fahrerinnen und Fahrern wurden verschiedene Mängel festgestellt – darunter abgefahrene Reifen, nicht vorschriftsmäßige Seitenspiegel sowie fehlende Fahrzeug- oder Führerscheine.

Besonders auffällig bei den Kontrollen rund um Vaihingen: 48 Bikerinnen und Biker überschritten die zulässige Geschwindigkeit. Zwei von ihnen waren auf einer mit 70 km/h begrenzten Strecke mit über 100 km/h unterwegs. Derartige Überschreitungen ziehen in der Regel Bußgelder ab 150 Euro sowie mindestens einen Punkt in Flensburg nach sich.

Trotz einzelner Verstöße zeigt sich die Polizei zufrieden mit dem Gesamtergebnis der Aktion: „Die Bilanz fällt insgesamt positiv aus“, heißt es in der Mitteilung.