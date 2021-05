Motor-Treff in Böblingen

Motor-Treff in Böblingen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Am Sonntag versammelten sich beim Motor-Treff auf dem Flugfeld in Böblingen zahlreiche Fahrzeugliebhaber mit ihren Schätzen. Kein Oldtimer glich dabei dem anderen, es gab also einiges zu sehen.

Stuttgart - Egal ob Bike, Classic Car, Sports- oder Supercar – beim Motor-Treff auf dem Flugfeld in Böblingen an diesem Sonntag war jeder willkommen, der mit einem motorisierten Fahrzeug ankam. Das ließen sich die PS-Begeisterten nicht zweimal sagen und erschienen zahlreich mit ihrem Schätzen auf vier Rädern. Diese hätten unterschiedlicher nicht sein können. In unserer Bildergalerie haben wir einige Eindrücke für Sie eingesammelt.

Sowohl der Veranstalter Motorworld Group als auch die Teilnehmer hätten sich kaum einen besseren Tag aussuchen können: Die Sonne schien den ganzen Tag kräftig herunter und ließ die Fahrzeuge glänzen – die Besucher waren sichtlich gut gelaunt.