Motivwagen in Köln und Düsseldorf

8 Der Kölner Dom in Trauer nach dem Anschlag von Hanau. Foto: dpa/Oliver Berg

„Uns Hätz schleiht för Hanau“ – die Rosenmontagsumzüge in den Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf thematisieren auch die rassistische Morde von Hanau.

Köln - Im Kölner Karneval weint der Dom nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau: Mit hängenden Turmspitzen und Tränen im Auge schicken die Kölner Jecken ihren Dom als Motivwagen in den Rosenmontagszug. Auf einem großen roten Herz, das der Dom in der Hand hält, steht: „uns Hätz schleiht för Hanau“ - unser Herz schlägt für Hanau. Der Wagen werde weit vorne im Zug fahren, sagte eine Sprecherin des Festkomitees Kölner Karneval am Montagmorgen.

„Karneval ist bunt, nicht braun“

„Mit dem zusätzlichen Wagen gleich zu Beginn des Rosenmontagszuges wollen wir an die Opfer der schrecklichen Tat von Hanau erinnern und zugleich ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit setzen“, sagte Zugleiter Holger Kirsch. „Karneval ist bunt, nicht braun!“ Bewusst sei das Motiv sehr zurückhaltend gestaltet worden.

Auch für den Düsseldorfer Rosenmontagszug hat der Wagenbauer Jacques Tilly einen eigenen Motivwagen zum Hanauer Anschlag als „Statement der Narren“ angekündigt. Zu sehen darauf: Eine Pistole mit der Aufschrift „Rassismus“, die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: „Aus Worten werden Taten!“ An der Seite stellen die Jecken um Wagenbauer Jacques Tilly den Kontext zu rechtsextremen Taten her: „NSU, W. Lübcke, Halle, Hanau“.

Außerdem ist wieder ein „Toleranzwagen“ von Muslimen, Juden und Christen dabei, auf dem auch der stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) und Landtagspräsident André Kuper (CDU) mitfahren wollen. Der Wagen soll mit einem Trauerflor versehen werden.

In Hanau hatte ein 43-jähriger deutscher Sportschütze, dem der Generalbundesanwalt eine rassistische Gesinnung attestiert, am Mittwochabend neun Menschen mit Zuwanderungsgeschichte erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.