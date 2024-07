Der legendäre Pirelli Kalender für das Jahr 2025 wird erst im November in London präsentiert. Doch wer für die Motive verantwortlich ist, ist schon jetzt bekannt: der US-amerikanische Fotograf Ethan James Green (geb. 1990). Das wurde jetzt mit einem kurzen Video verkündet.

Wird es wieder viel Haut zu sehen geben?

Der Clip, der etwa auf der Instagramseite des Fotografen und von Pirelli veröffentlicht wurde, zeigt ein Telefonat des Fotografen mit Stylistin Tonne Goodman. Nachdem Ethan James Green sie fragt, was sie von einem Pirelli-Shooting halte, erklärt sie darin: "Es geht nicht darum, was sie tragen werden, sondern darum, was sie nicht tragen werden ..." Damit werde eine Rückkehr zur Sinnlichkeit angekündigt, teilte Pirelli in einer Pressemitteilung mit. Demnach wurden die Bilder für die zwölf Kalendermonate bereits im Mai und Juni in den Florida Keys aufgenommen.

Ethan James Green wurde in Michigan geboren und begann mit 14 Jahren, seine Freunde zu fotografieren. Bevor er seine Leidenschaft zum Beruf machte, wurde er selbst Model und zog nach New York. "Sein besonderer Blick für essentielle und persönliche Schönheit hat ihn zu einem der interessantesten Fotografen der Gegenwart gemacht", lobt das italienische Unternehmen in der Pressemitteilung. Er verbinde "die Aufrichtigkeit seines heimatlichen Mittelwestens mit der Weite und Brillanz seiner Wahlheimat".

2025 erscheint die 51. Ausgabe

Wen er für das Projekt abgelichtet hat, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit posierten jedoch schon viele Promis für den exklusiven Kalender. Im vergangenen Jahr, in dem die 50. Ausgabe erschien, zählten etwa Model Naomi Campbell (54) und Hollywoodstar Idris Elba (51) zu den berühmten Akteuren. Der ghanaische Künstler Prince Gyasi hatte die Persönlichkeiten unter dem Titel "Timeless" - also "zeitlos" - abgelichtet. Zuvor knipsten Emma Summerton (Kalender 2023) und Rocksänger Bryan Adams (Kalender 2022) für Pirelli.