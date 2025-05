Motivation in Weinstadt: Maienliederweg: Wo Singen und Wandern einhergehen

Das sogenannte Remstalkino hoch über Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) gehört zu den prächtigsten Aussichtspunkten im Remstal. Wer sich hier auf den in mehreren Reihen und fest im Boden verankerten Kinostühlen niederlässt, hat den besten Blick auf Beutelsbach, zur Korber Höhe oder zum Korber Kopf, mittendrin natürlich nach Fellbach mit dem riesigen, 107 Meter hohen unvollendeten Schwabenlandtower und weiter bis Stuttgart.

Wenn man so den Blick in die Ferne schweifen lässt und dann plötzlich neben einem ein Sänger mit kräftigem Organ ein Volkslied anstimmt – so ist das womöglich kein Zufall.

Lesen Sie auch

Maienliederweg hat 15 Stationen

Denn seit wenigen Tagen hängen die Tafeln für den „Sanges Froh“ titulierten Rundwanderweg. Auf den Tafeln für diesen Maienliederweg sind bis zum Sommeranfang die schönsten Frühlingslieder in Text und mit Noten aufgelistet.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Angebote im Remstal Weinstadt kann mit vielen Attraktionen punkten Zahlreiche Führungen zu herrlichen Aussichtspunkten sowie gemütliche Wanderungen durch die Weinberge locken in diesem Jahr ins mittlere Remstal.

Somit können Besucher auch in diesem Jahr wieder bis zum Sommeranfang die schönsten Maienlieder anstimmen – diesmal bis zum 22. Juni. Das Kulturamt Weinstadt hat die Tafeln dazu bereits an den 15 Stationen des Liederwegs angebracht. Der Rundweg führt vorbei an den „Drei Riesen“ zum bereits erwähnten Remstalkino.

Beste Perspektiven auch für sangesfreudige Menschen bietet das Remstalkino hoch über Beutelsbach. Foto: Gottfried Stoppel

Weit führt die sangesfrohe Wanderung nach Schnait und schließlich zurück nach Beutelsbach. Gäste, die mit der S-Bahn anreisen, folgen den Wegemarkierungen „WE 1 Sanges Froh“ in die Beutelsbacher Weinberge, wo sie an Tafel Nr. 1 „Der Winter ist vergangen“ willkommen geheißen werden. Besucher, die mit dem Auto kommen, können bei der Beutelsbacher Halle parken.

„Muss i denn zum Städtele hinaus?“

Nun sind die Zeiten, da Dirigent Gotthilf Fischer Menschenmassen im Remstal, in der Region, ja sogar weltweit zum Singen anstiftete,m längst vorbei. Und die Komponierkunst eines Friedrich Silcher aus Schnait liegt noch viel länger zurück – er starb 1860. Doch das Bewahren der Sangestradition kann sicher nicht schaden – und wer will, kann ja sogar gemütlich im Sitzen vom Remstalkino aus eben das Remstal beschallen, vielleicht in Erinnerung an Elvis Presley: „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus?“

Alle Informationen zum Maienliederweg sind auf www.weinstadt.de/wanderninweinstadt sowie im Flyer in den Rathäusern und der Remstal Tourist-Info am Alten Bahnhof in Endersbach erhältlich.