Mehrere Schüsse in Offenburg abgegeben – Polizei ermittelt

Nach mehreren Schüssen in Offenburg sucht die Polizei weiter nach den unbekannten Tätern. Sie sollen am Sonntagabend mit ihrem Wagen an ein geparktes Auto herangefahren sein, ausgestiegen und mehrmals geschossen haben, wie die Polizei mitteilte.